Star Trek - The Neutral Zone 2

Von der kroatischen Entwicklerfirma, gibt es bald Nachschub für alle Trekkies, denn dort arbeitet man momentan an. Es handelt sich dabei um einen 2D-Arcade-Shooter, in welchem ihr als Kommandant Eures Schiffes u. a. mit Phasern, Torpedos oder Minen den Kampf gegen Eure Feinde aufnehmt. Je nachdem für welche Seite Ihr Euch entscheidet (z. B. Föderation, Romulaner, Cardassianer, Ferengies) unterscheidet sich Euer Schiff in der Größe, der Geschwindigkeit und der Bewaffnung. Außerdem soll man auch die Umgebung für sich einsetzen können; sei es, dass man andere Schiffe einfach rammt, sich hinter Meteoriten verbirgt oder per Traktor-Strahl vor sich zieht. Zur Story des Spiels gibt es soviel zu sagen: Es gibt keine! Dies behauptet, Entwickler bei. In einem Interview mit StarTrekGames.de beschrieb er die Hintergrundgeschichte wie folgt: Storyline? Es war einmal vor gar nicht allzullanger Zeit, in einer gar nicht allzuweit entfernten Galaxie, im Alpha Quadranten der Milchstraße, da gab es die moralische Föderation, das kämpferische Romulanische Imperium, heimtükische Cardassianer and mächtige Klingonen! Eines Tages, ohne triftigen Grund, war jeder im Krieg mit jedem. Warum? Warum nicht! Neben einem Singleplayer-Modus wirdinsgesamt acht Mehrspieler-Varianten bieten, u.a. Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Shuttle, Domination und Racing. In Team-Spielen wird jedes Team seinen Admiral haben, der Befehle an die Flotte gibt, Gruppen und ihre Führer einteilt. Jeder der Gruppenführer wird dann seine Flotte befehligen und in Formation bringen können. Einen ersten Eindruck vonkönnt Ihr Euch machen, indem Ihr die aktuelle Alpha-Version 2.3.3 von der offiziellen Website herunterladet. An diesem Wochenende soll vielleicht schon die Alpha 2.4 zur Verfügung stehen. Bleibt noch eine Frage zu klären. Was ist mit dem Vorgänger? Kaum einer von Euch wird davon bisher gehört haben, denn das Spiel ist bereits 2003 erschienen und kann als Freeware z.B. hier heruntergeladen werden:(2,5 MB) Obebenfalls kostenlos auf den Markt kommt, hängt davon ab, obdafür einen Publisher findet oder nicht. Erscheinen soll es auf alle Fälle im 2. Quartal 2005 Quelle: GP32Gaming.de