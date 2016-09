Electronic Arts, DICE und Lucasfilm Ltd. haben heute mit Star Wars Battlefront ein brandneues Action-Game für alle Fans der SciFi-Saga veröffentlicht, die schon immer an kriegerischen Auseinandersetzungen an bekannten Schauplätze wie Hoth, Endor, Tatooine und Sullust teilnehmen wollten.



In Star Wars Battlefront erleben wir Schlachten zwischen der Rebellion und dem Imperium zur Zeit der ersten Filmtrilogie. Von Multiplayer-Kämpfen mit bis zu 40 Teilnehmern, bis hin zu Offline-Missionen, die allein oder zu zweit online und im Splitscreen-Modus gespielt werden können, will das Spiel das ultimative Star Wars-Erlebnis bieten – egal ob wir mit Speedern durch den Wald auf Endor rasen, im Kampf gegen die Rebellen das Steuer von Kampfläufern wie dem AT-ST und dem AT-AT übernehmen oder im Millennium Falken TIE-Fighter jagen. Im Multiplayer-Modus sind außerdem die bekanntesten Helden und Schurken des Star Wars-Universums vertreten. So können die Spieler mit Boba Fett, Leia Organa, Luke Skywalker oder auch Darth Vader in die Schlacht ziehen.



Ab 1. Dezember 2015 werden Fans, die Star Wars Battlefront vorbestellt haben, zu den ersten Spielern gehören, die in die Schlacht von Jakku ziehen, dem entscheidenden Angriff der Neuen Republik auf die imperialen Stützpunkte des abgelegenen Wüstenplaneten. Das Ganze findet nach dem Sieg der Rebellen in der Schlacht von Endor statt. Die Spieler erleben hautnah mit, wie die vom Krieg verwüstete Oberfläche von Jakku aus Star Wars: Das Erwachen der Macht entstanden ist. Alle anderen Spieler erhalten am 8. Dezember 2015 kostenlos Zugriff auf diese Inhalte.



Wem dies alles nicht genügt, der kann schon jetzt zum Season Pass zu Star Wars Battlefront greifen. Dieser umfasst vier digitale Erweiterungspacks, die nach dem Start erscheinen und neue Waffen, Fahrzeuge, Sternkarten, bekannte Helden und Schurken, weitere Maps und zusätzliche Modi enthalten. Besitzer des Season Pass erhalten außerdem zwei Wochen Vorabzugang zu jedem Erweiterungspack und ein exklusives "Schieß zuerst"-Emote.



Star Wars Battlefront ist ab sofort im Handel und digital für PlayStation 4, Xbox One und auf Origin für PC erhältlich. EA Access-Mitglieder sparen zehn Prozent, wenn sie die digitale Version von Star Wars Battlefront für Xbox One kaufen. Quelle: Pressemitteilung