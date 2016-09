Prügel-Fans, die direkt zur Veröffentlichung von Street Fighter V am 16. Februar 2016 zuschlagen möchten, erwartet eine besondere Überraschung: Die erste Auslieferung des Spiels für PlayStation 4 wird zusätzlich zur normalen Version auch in streng limitierter Ausführung als Steelbook erhältlich sein! Dies hat Capcom gestern mitgeteilt. Die Steelbook-Version von Street Fighter V beinhaltet das komplette Spiel in einer edlen Ryu-Verpackung, die im Innern das ikonische China-Level präsentiert. "Ein absolutes Muss für alle wahren Street Fighter-Fans", so Capcom. Um euch die Entscheidung für oder gegen dieses "Muss" zu erleichtern, haben wir hier einen Screenshots für euch: Die Day One Steelbook Edition für PlayStation 4 (Foto: Capcom) Die Prügelspielreihe kehrt mit Street Fighter V am 16. Februar 2016 mit Unterstützung der Unreal Engine 4 zurück! Capcom verspricht uns für die nächste Generation der "World Warriors“ spektakuläre Details und ein sowohl zugängliches als auch tiefgründiges Kampfsystem, mit dem Neulinge und Experten gleichermaßen endlosen Spaß an den heißen Duellen haben können – egal, ob lokal, online oder als Teil der Capcom Pro Tour. Street Fighter V wird exklusiv auf PS4 und PC erhältlich sein. Dank einer strategischen Partnerschaft zwischen Sony Computer Entertainment und Capcom sind erstmals sogar plattformübergreifende Kämpfe möglich. Quelle: Pressemitteilung