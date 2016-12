Tak und die Macht des Juju bereits ein rundum gelungenes Action-Jump&Run, so schlägt sich der Nickelodeon-Held in Tak 2: Der Stab der Träume noch ein Stückchen besser durch die farbenfrohen Welten. In unserer Review erfahrt ihr, warum Tak 2 ein wirklich spaßiges Jump&Run für große und kleine Genre-Fans ist. Tak 2 - Review Tak is back! Zirka ein Jahr ist vergangen, seit der kleine Pupununu-Held zahlreiche Abenteuer bestehen musste. Und warbereits ein rundum gelungenes Action-Jump&Run, so schlägt sich der Nickelodeon-Held innoch ein Stückchen besser durch die farbenfrohen Welten. In unserer Review erfahrt ihr, warumein wirklich spaßiges Jump&Run für große und kleine Genre-Fans ist. Quelle: Gamefront