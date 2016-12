Cateia Games programmiert mit The Kings of the Dark Age endlich Nachschub für alle Freunde der Rundenstrategie. Es sind wirklich dunkle Zeiten, in die uns The Kings of the Dark Age entführt. Im 13ten Jahrhundert, zu Zeiten des heiligen römischen Reiches, verwüsten Religionskriege die deutschen Lande, dazu wildern noch Wikinger durch das Reich und hohe Steuern der Kirche drücken auf den Geldbeutel. Und ausgerechnet zu dieser Zeit soll der Spieler die Kaiserstadt Aachen aufbauen und diese gegen alle Widerstände verteidigen. Der Aufbau der Region und der Wirtschaft gehört ebenso zu den Aufgaben des Spielers, wie diplomatisches Geschick, die Aufsicht des eigenen Volkes und - wenn nötig - der Kampf mit dem Schwert. In 17 Singleplayer-Level, unterteilt in drei Kapitel und sechs Kampagnen, führt The Kings of the Dark Age durch das mittelalterlische Europa, dazu kommt ein Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Hunderte strategische Objekte (Dörfern, Höhlen, Ruinen)mit Wettereffekten, über 30 militärische Einheiten und Dutzende von Schlachtfeldern sollen für genügend Abwechslung sorgen. Da The Kings of the Dark Age seit heute im Handel erhältlich ist, sind auch die optimalen Systemanforderung bekannt, die wie folgt aussehen: * PC mit 1.2 GHz Prozessor oder schneller * Windows 98 / Me / 2000 / XP * DirectXTM 8.1 * 256 MB RAM * 3D Grafikkarte mit 32 MB RAM * 12X CD ROM * DirectXTM kompatible Soundkarte * 650 MB Speicherplatz * optional eine Netzwerkkarte und/oder Internetverbindung