World of WarCraft zeigt, wie`s geht, The Matrix Online verkompliziert alles: Wer zum Deutschland-Release am kommenden Freitag in die Matrix eintauchen will, benötigt dafür zwingend eine Kreditkarte, selbst wenn er nur den kostenlosen Probemonat spielen möchte. Alternative Zahlungsmethoden werden (vorerst) nicht angeboten. Ein Großteil der potentiellen Spieler schaut somit zwangsläufig in die Röhre und spielt wohl weiter World of WarCraft...