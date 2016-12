The Nomad Soul 2

Viele (ehemalige) Dreamcast-Spieler werden wahrscheinlich noch das umstrittene aber nicht minder faszinierende Adventure The Nomad Soul (alias Omikron) kennen, was neben einer düsteren Geschichte auch innovative Ideen wie z.B. das Steuern zahlreiche Protagonisten beinhalte. Der Titel, der ebenfalls für PC im Jahre 1999 erschien, ist für viele ein ganz besonderer Mix aus Abenteuer, Action und Fantasy-Mysterium. Quantic Dream, die Entwickler von The Nomad Soul, sind zwar noch mit der Produktion von Fahrenheit beschäftigt, doch kündigen sie auf ihrer Webseite bereits The Nomad Sould 2 an. Konkrete Informationen sind natürlich noch nicht bekannt, doch soll das Sequel für PC, Xbox 2 (360) und Playstation 3 erscheinen. Ebenfalls erwähnt man beilfäufig einen weiteren Titel mit dem Namen Infraworld, der ebenfalls für genannte Hardware geplant ist. Beide Spiele sollen auf der eigens entwickelten NextGen-Engine basieren, dank einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Novodex sollen actionorientierte Inhalte und hochwertige Physik-Darstellungen möglich werden. Fehlen dürfen auch keine erweiterten KI-Fähigkeiten... Weitere Informationen sollen bald folgen.