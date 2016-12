Rockstar Games, bestens bekannt durch die GTA-Reihe, hat ein neues Game mit dem Namen The Warriors in Arbeit. Es handelt sich dabei um ein Prügelspiel im Stile der Klassiker Streets of Rage, Double Dragon oder Final Fight. Rockstar Games möchte diese Vorlagen aufnehmen und das Beat em Up-Genre eine Stufe weiterentwickeln, so das The Warriors ähnliche Auswirkungen erzielt wie z. B. GTA, dessen Spielweise inzwischen von vielen kopiert wird. Das Spiel lehnt sich an den Film The Warriors aus dem Jahr 1979 an. Daher kurz zur Story des Films: Der Anführer der größten Gang von New York wird bei einem Treffen aller Banden erschossen und die eher kleine Gang Warriors der Tat beschuldigt. Die Warriors versuchen zu flüchten und werden dabei von Hunderten Gangmitgliedern durch die ganze Stadt gejagt, wobei einer nach dem anderen sein Leben läßt... Das Spiel erzählt die Vorgeschichte des Films und beinhaltet offene Levels wie GTA. Der Soundtrack von The Warriors wird zum Großteil der Filmvorlage entnommen. Das Kampfsystem soll sehr anwenderfreundlich ausfallen, trotzdem aber eine hohe Spieltiefe besitzen und dem Spieler viele Möglichkeiten geben (Spezial-Kombinationsattacken, Griffe, Würfe etc.). Laut der Zeitschrift Game Informer, aus der all diese Informationen stammen, sieht The Warriors momentan grafisch okay aus. Die Umgebung scheint besser als die Charaktere gelungen sein, bei Game Informer vermutet man, es wird auf einer modifizierten GTA-Engine entwickelt. Leider gibt es momentan noch kein Bildmaterial zu The Warriors. Erscheinen soll es laut Game Informer für die Xbox und die Playstation 2, Informationen über weitere Umsetzungen oder etwa den Releasetermin sind noch nicht bekannt. Mehr Infos zum Film findet Ihr , bestens bekannt durch die-Reihe, hat ein neues Game mit dem Namenin Arbeit. Es handelt sich dabei um ein Prügelspiel im Stile der Klassikerodermöchte diese Vorlagen aufnehmen und das Beat em Up-Genre eine Stufe weiterentwickeln, so dasähnliche Auswirkungen erzielt wie z. B., dessen Spielweise inzwischen von vielen kopiert wird. Das Spiel lehnt sich an den Filmaus dem Jahr 1979 an. Daher kurz zur Story des Films: Der Anführer der größten Gang von New York wird bei einem Treffen aller Banden erschossen und die eher kleine Gangder Tat beschuldigt. Dieversuchen zu flüchten und werden dabei von Hunderten Gangmitgliedern durch die ganze Stadt gejagt, wobei einer nach dem anderen sein Leben läßt... Das Spiel erzählt die Vorgeschichte des Films und beinhaltet offene Levels wie. Der Soundtrack vonwird zum Großteil der Filmvorlage entnommen. Das Kampfsystem soll sehr anwenderfreundlich ausfallen, trotzdem aber eine hohe Spieltiefe besitzen und dem Spieler viele Möglichkeiten geben (Spezial-Kombinationsattacken, Griffe, Würfe etc.). Laut der Zeitschrift, aus der all diese Informationen stammen, siehtmomentan grafisch okay aus. Die Umgebung scheint besser als die Charaktere gelungen sein, beivermutet man, es wird auf einer modifizierten-Engine entwickelt. Leider gibt es momentan noch kein Bildmaterial zu. Erscheinen soll es lautfür dieund die, Informationen über weitere Umsetzungen oder etwa den Releasetermin sind noch nicht bekannt. Mehr Infos zum Film findet Ihr hier Quelle: Gamefront