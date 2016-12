Time to Defiance

Time of Defiance hat es sich zum Ziel gesetzt, hunderte von Spielern in einer 3D-Welt in bis zu vier Wochen dauernde Kampagnen gegeneinander antreten zu lassen. Um das eigene Imperium ausweiten zu können, gilt es feindliche Imperien zu besiegen und deren Inseln übernehmen zu können. Verrat, Propaganda, die Bildung von Allianzen und Handel sind dabei weitere wichtige Kriterien um das dauerhafte Überleben des eigenen Reiches zu sichern. Dies hört sich für Euch äußerst interessant und aufregend an? Dann steigt doch gleich ins Spiel ein. Publisher MDO Entertainment hat nach Beendigung der Betaphase die Anmeldung zu Time of Defiance freigegeben. So kann sich jeder Interessent auf der Time of Defiance-Time of Defiance. Das Online-Strategie-Gamehat es sich zum Ziel gesetzt, hunderte von Spielern in einer 3D-Welt in bis zu vier Wochen dauernde Kampagnen gegeneinander antreten zu lassen. Um das eigene Imperium ausweiten zu können, gilt es feindliche Imperien zu besiegen und deren Inseln übernehmen zu können. Verrat, Propaganda, die Bildung von Allianzen und Handel sind dabei weitere wichtige Kriterien um das dauerhafte Überleben des eigenen Reiches zu sichern. Dies hört sich für Euch äußerst interessant und aufregend an? Dann steigt doch gleich ins Spiel ein. Publisherhat nach Beendigung der Betaphase die Anmeldung zufreigegeben. So kann sich jeder Interessent auf der Website einen kostenlosen Trialaccount anlegen und für acht Tage das Spiel testen. Nach Ablauf der acht Tage könnt Ihr den Test-Account dann in einen regulären umwandeln, hier eine Auflistung der Abo-Preise: 1 Monat - 8,70 € 6 Monate - 43,50 € (man zahlt nur für 5 Monate) 12 Monate - 69,60 € (man zahlt nur für 8 Monate) Alles weitere findet Ihr auf der offiziellen Website , ebenso den nur 35 MB großen Client für Quelle: Jeux-France