Was hat der vor bereits fast 400 Jahren verstorbene William Shakespeare mit dem kommenden Taktik-Shooter Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zu tun? Auf den ersten (und wohl auch den zweiten) Blick erst einmal herzlich wenig. Allerdings hat es Ubisoft tatsächlich geschafft, einen Bezug zwischen dem britischen Dramatiker und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege herzustellen. Wie dieser aussieht, seht ihr im brandneuen "Shakespeare - The Breach"-Trailer: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist die aktuellste Fortsetzung der gefeierten Ego-Shooter-Reihe, die vom renommierten Studio Ubisoft Montreal für die neue Konsolengeneration und den PC entwickelt wird. Inspiriert von authentischen, internationalen Antiterroreinsätzen lädt Rainbow Six Siege den Spieler ein, die Kunst der Zerstörung zu erlernen. Intensive Schusswechsel, höchstes Risiko, Taktik, Teamplay und explosive Action stehen im Mittelpunkt dieses Erlebnisses. Das Mehrspieler-Gameplay von Rainbow Six Siege setzt neue Maßstäbe, was intensive Feuergefechte und die Entwicklung von Strategien betrifft und steht somit in bester Tradition früherer Rainbow Six-Spiele. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege erscheint am 1. Dezember weltweit für Xbox One, PlayStation 4 Computer Entertainment System und Windows PC. Quelle: Pressemitteilung