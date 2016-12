Ultimate Ninja 4: Naruto Shippuden

Naruto-Serie wird sicher in den nächsten Jahren kein Ende finden, schließlich verkaufen sich die Spiele zur Anime-Reihe zu gut. Und bereits im Mai 2009 steht eine neue Episode in den hiesigen Verkaufsregalen - wieder für die gute alte Playstation 2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 thematisiert dieses Mal die Abenteuer des etwas gereiften Ninja Naruto. Genauer gesagt spielt die Geschichte zweieinhalb Jahre nachdem der Held das Dorf hinter den Blättern verlassen hat, um mit seinem Meister Jiraiya seine Fähigkeiten zu verbessern. Gemeinsam machen sie sich nun auf, um die seltsame Organisation Akatsuki zu bezwingen. Ihr Ziel ist es, ihre Heimat und auch Sasuke vor dem fiesen Orochimaru zu schützen. Wenn ihr nun versteht, um was es genau geht, dann dürftet ihr Naruto und seine Erlebnisse bestens kennen. In Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 erwartet euch ein überarbeiteter "Master-Modus", der Rollenspiel- und Action-Adventure- Elemente miteinander kombiniert. In der Spielewelt könnt ihr etliche Gegenstände sammeln, auch das Freischalten zusätzlicher Charaktere für den "Free Battle"-Modus lädt zu ausschweifenden Erkundungen ein. 52 Kämpfer wie z.B. Deidara, Sasori oder Chiyo sind mit dabei, Berühmtheiten wie Gaara, Kakashi und Sakura dürfen aber nicht fehlen. [games]Einen ersten Trailer haben wir zufällig auch parat.. [/games] Nein, die-Serie wird sicher in den nächsten Jahren kein Ende finden, schließlich verkaufen sich die Spiele zur-Reihe zu gut. Und bereits im Mai 2009 steht eine neue Episode in den hiesigen Verkaufsregalen - wieder für die gute alte Playstation 2.thematisiert dieses Mal die Abenteuer des etwas gereiften Ninja. Genauer gesagt spielt die Geschichte zweieinhalb Jahre nachdem der Held das Dorf hinter den Blättern verlassen hat, um mit seinem Meisterseine Fähigkeiten zu verbessern. Gemeinsam machen sie sich nun auf, um die seltsame Organisationzu bezwingen. Ihr Ziel ist es, ihre Heimat und auchvor dem fiesenzu schützen. Wenn ihr nun versteht, um was es genau geht, dann dürftet ihrund seine Erlebnisse bestens kennen. Inerwartet euch ein überarbeiteter "Master-Modus", der Rollenspiel- und Action-Adventure- Elemente miteinander kombiniert. In der Spielewelt könnt ihr etliche Gegenstände sammeln, auch das Freischalten zusätzlicher Charaktere für den "Free Battle"-Modus lädt zu ausschweifenden Erkundungen ein. 52 Kämpfer wie z.B.odersind mit dabei, Berühmtheiten wieunddürfen aber nicht fehlen. [games]Einen ersten Trailer haben wir zufällig auch parat..[/games] Quelle: Wired.com