Rennspiel-Spezialist Milestone hat sein nächstes Projekt angekündigt: Dabei handelt es ich um Valentino Rossi The Game, das dem Leben und der Karriere des Rekordweltmeisters gewidmet ist und für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Das offizielle MotoGP-Videospiel wird neben den klassischen Features viele Details enthalten, die dem neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi gewidmet sind. Wir können an der offiziellen MotoGP-Weltmeisterschaft teilnehmen und der Karriere von Rossi folgen, von seinen Anfängen bis zum heutigen Tag. Mit einem Rally Auto können wir zudem auf verschiedenen Strecken wie der Monza Rally Gas geben, aufregende Flat-Track-Rennen bestreiten und die Valentino Rossi Ranch erkunden. Laut Milestone sind dies nur einige der Highlights, die Motorsport-Enthusiasten in Valentino Rossi The Game on- und offline erwarten. Erscheinen soll Valentino Rossi The Game nach dem derzeitigen Stand der Dinge im Juni 2016. Quelle: Pressemitteilung