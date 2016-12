Viewtiful Joe : Red Hot Rumble

Viewtiful Joe 2 arbeit Capcom bereits am nächsten VJ für Sony PSP und Gamecube. Der Titel des neuestem Games lautet Viewtiful Joe VFX Battle. Das Spiel wird keine Fortsetzung von den bisher erschienenen beiden Viewtiful Joe-Teilen sein, sondern eher ein Kampfspiel in der Art von Super Smash Bros. werden. Erneut werden Joe, Silvia und Captain Blue den Weg ins Game finden, daneben auch viele Charaktere aus der japanischen Animeserie zu Viewtiful Joe. Wieviel Kämpfer den Weg in Viewtiful Joe VFX Battle finden werden ist ebensowenig bekannt wie die Anzahl der möglichen Spieler. Ende des Jahres werden wir schlauer sein, denn dann soll Viewtiful Joe VFX Battle erscheinen. Ein paar erste Bilder gefällig? Dann klickt euch in unsere Nach der Veröffentlichung vonarbeitbereits am nächstenfürund. Der Titel des neuestem Games lautet. Das Spiel wird keine Fortsetzung von den bisher erschienenen beiden-Teilen sein, sondern eher ein Kampfspiel in der Art vonwerden. Erneut werden, Silvia undden Weg ins Game finden, daneben auch viele Charaktere aus der japanischen Animeserie zu. Wieviel Kämpfer den Weg infinden werden ist ebensowenig bekannt wie die Anzahl der möglichen Spieler. Ende des Jahres werden wir schlauer sein, denn dann sollerscheinen. Ein paar erste Bilder gefällig? Dann klickt euch in unsere Galerie . Die Scans stammen aus einer japanischen Zeitschrift, erwartet also keine Screenshots in perfekter Qualität. Aber einen ersten Blick auf die PSP- und Gamecube- Fassung bieten sie dennoch. Quelle: Consolewars