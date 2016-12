War Front: Turning Point

Echtzeitstrategiespiele im 2. Weltkrieg gibt es viele. CDV selbst hat mit Panzers, Blitzkrieg und Sudden Strike eine ganze Reihe an hochkarätigen Titeln in dem Segment veröffentlicht. Das heute angekündigte War Front soll sich dennoch wohltuend vom Genre-Einheitsbrei abheben. So dürft ihr in dem Spiel erstmals selbst eine Basis auf- und Ressourcen abbauen. Vergleichbare Titel stellten euch stets eine feste Anzahl von Truppen zur Verfügung. Historisch völlig korrekt ist War Front ebenfalls nicht. So dürft ihr fiktive Waffen und Prototypen wie Düsenjäger und Earthquake-Bomben einsetzen, die im Krieg eigentlich gar nicht zum Einsatz kamen. Laut CDV setzt die zum Einsatz kommende, neue 3D-Engine von Entwickler Digital Reality (Platoon, Haegemonia, Desert Rats vs. Afrika Korps, D-Day) Maßstäbe. Ob dem wirklich so ist, können wir auf der E3 prüfen. Dort wird der für das 1. Halbjahr 2006 geplante Titel erstmals vorgestellt.