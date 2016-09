"Die WarCraft-Saga geht weiter! Seit dem Ende des Krieges zwischen Menschen und Orks sind 15 Jahre vergangen. Noch immer schwelgen die Kurznasen in den Erinnerungen an ihren großen Triumph über die Grünhäutigen. Doch unter der Fahne ihres neuen Anführers Thrall rüsten die Orks von Neuem zum Kampf. Aber gerade, als die Schlacht um Azeroth ihren Höhepunkt erreicht, erscheint ein neuer Feind auf der Bildfläche: die Krieger der Brennenden Legion. Diese verfolgen nur ein einziges Ziel: das Land unter ihre Knute zu zwingen und alles feindliche Leben zu vernichten. Neben den bereits aus WarCraft I & II bekannten Rassen Menschen und Orks wartet WarCraft III mit zwei neuen Parteien auf: den Untoten und den Nachtelfen. Obwohl sich alle vier Völker anders spielen, sind die Grundlagen stets dieselben: Zunächst einmal müssen Sie die Versorgung mit Gold und Holz sicherstellen, indem Sie Ihre Arbeiter in den Wald beziehungsweise in die Goldminen schicken. Ist das erledigt, empfiehlt es sich, einen der drei Helden zu erschaffen, die jedem Volk zur Verfügung stehen, und mit einem kleinen Stoßtrupp die nähere Umgebung Ihrer Siedlung zu erforschen." Die spielbare Demo gibt einen Einblick in die Vollversion.