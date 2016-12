World of Warcraft wieder im Handel erhältlich! Blizzard hat europaweit neue Exemplare ausgeliefert, um die leeren Regale wieder aufzufüllen. Also stürmt los, kauft es Euch und treibt mit zig tausend anderen Spielern Euer (Un)Wesen auf Azeroth. Es lohnt sich, nicht umsonst hat World of Warcraft bei uns die fantastische Wertung von Blizzard hat sein Übriges getan, um sowohl neuen, als auch alten World of Warcraft Spielern einen lagfreien Onlinebesuch von Azeroth zu gewährleisten. 17 neue Server wurden in Europa ans Netz genommen, davon allein fünf für Deutschland. Neueinsteiger werden daher gebeten, sich möglichst auf folgenden Realms anzumelden: # Dun Morogh (Normal) # Aman´Thul (Normal) # Anub´arak (PvP) # Wrathbringer (PvP) # Der Rat von Dalaran (RSP) Noch vor den üblichen Ladenöffnungszeiten hier der wichtige Hinweis an alle, die beim ersten Mal leer ausgegangen sind. Seit heute istwieder im Handel erhältlich!hat europaweit neue Exemplare ausgeliefert, um die leeren Regale wieder aufzufüllen. Also stürmt los, kauft es Euch und treibt mit zig tausend anderen Spielern Euer (Un)Wesen auf. Es lohnt sich, nicht umsonst hatbei uns die fantastische Wertung von 92 % bekommen. Alles Wissenswerte zum Einstieg findet Ihr außerdem in unserem Special WoW: Fakten & Features hat sein Übriges getan, um sowohl neuen, als auch altenSpielern einen lagfreien Onlinebesuch vonzu gewährleisten. 17 neue Server wurden in Europa ans Netz genommen, davon allein fünf für Deutschland. Neueinsteiger werden daher gebeten, sich möglichst auf folgenden Realms anzumelden: # Dun Morogh (Normal) # Aman´Thul (Normal) # Anub´arak (PvP) # Wrathbringer (PvP) # Der Rat von Dalaran (RSP) Quelle: Gamefront