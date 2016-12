Wer behauptet nach dem Release des Nintendo DS wäre der GameBoy Advanced tot, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn im Fall des neuen Abenteuers des bekannten, kleinen Dinosauriers Yoshi werden sogar neue Technik-Gadgets präsentiert. In Yoshi`s Universal Gravitation enthält das Game Pak einen Bewegungssensor, der bewirkt, dass sich Yoshis Welt um ihn herum dreht, wenn man seinen GBA auf und ab bewegt. So können Wände bezwungen oder unzugängliche Areale erreicht werden. Kippt man seinen GBA aber im falschen Moment, geht es schnell einmal an der falschen Stelle abwärts. Erscheinen wird Yoshi`s Universal Gravitation noch in diesem Monat, nämlich am 22. April 2005