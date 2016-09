Ubisoft kündigte gestern an, dass das bereits als digitaler Download für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältliche Survival-Horror-Spiel Zombi ab dem 21. Januar 2016 auch im Handel erhältlich sein wird. Dies gilt für alle drei Versionen des Games. Bei Zombi handelt es sich um eine optimierte Version des 2012 für WiiU veröffentlichte ZombiU. Darin reisen wir in ein infiziertes London . Tausende starben oder erlitten ein gar schlimmeres Schicksal: Sie wurden mit einer Krankheit infiziert, die grausamer als der Tod selbst ist. Die optimierte Fassung des WiiU-Launchtitels bietet unter anderem neue Nahkampfwaffen, schnellere Ladezeiten, eine verbesserte Nutzung der Taschenlampe sowie zusätzliche visuelle Effekte. Und wie schon erwähnt: Wer bereits jetzt loslegen möchte, kann Zombi sofort auf Xbox Live, im PSN Store bzw. Steam & alternativen Online-Shops zum Preis von 19,99 Euro erwerben. Quelle: Pressemitteilung