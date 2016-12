Zumindest in den USA wird THQ die NintendoDS-Version von Microsofts Zoo Tycoon veröffentlichen. Zwar ist noch unklar, ob, wann und von wem die Aufbausimulation hierzulande erscheinen soll, doch einige neue Details klingen sehr vielversprechend. So wird die NintendoDS-Umsetzung 40 verschiedene Tiere bieten, die alle ihre eigenen Charakter-Eigenschaften besitzen. Ebenfalls wird es nicht nur das Ziel sein, einen erfolgreichen und profitablen Zoo zu erbauen, sondern dafür zu sorgen, dass die Tiere nicht aus ihren "Gefängnissen" ausbrechen. Natürlich müssen hier die Bedürfnisse der tierischen Bewohner berücksichtigt werden. Hinzu gesellen sich das Planen von Attraktionen sowie eine Personalverwaltung. Der Touchscreen wird übrigens dazu dienen, die zahlreichen Menüs zu bedienen und sich im Spiel zu orientieren. Die sechs neuen Screenshots verraten schon, dass man z.B. auf dem unteren Display durch die Bau-Objekte navigiert, um diese dann dem Spielfeld zu platzieren. Doch schaut euch selbst die Screenshots an...